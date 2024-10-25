Депутат РТ предложил выдавать многодетным семьям землю с необходимой инфраструктурой

В Госсовет РТ поступил законопроект, которым вносятся изменения в Земельный кодекс РТ. Проектом закона предлагается выдавать многодетным семьям земельные участки, обеспеченные транспортной инфраструктурой и технической возможностью для подключения к электросетям.

«Проект закона разработан в целях улучшения жилищных условий граждан, имеющих трех и более детей, обеспечения земельных участков транспортной инфраструктурой и условиями для подключения к инженерной инфраструктуре», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В документе отмечается, что земельный участок предоставляется в собственность бесплатно в качестве меры соцподдержки. Поэтому такие семьи не должны нести финансовые затраты, связанные с его инфраструктурным оснащением.

«Именно на органах публичной власти лежит обязанность по благоустройству соответствующих территорий, чтобы земельные участки, предназначенные для оказания государственной поддержки семьи, были, по возможности, уже на момент их предоставления снабжены необходимой коммунальной, транспортной и иной инфраструктурой», – уточняется в пояснительной записке.

Проект закона, внесенный в парламент депутатом Евгением Чекашовым, находится на предварительном рассмотрении.