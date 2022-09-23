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Ру Тат
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Политика
23 сентября 2022  20:38

Депутат РТ предложил свести к минимуму праздники и концерты на время спецоперации

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Депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев предложил «свести к минимуму все праздники и концерты» пока идет специальная военная операция на Украине. По его мнению, «когда наши бойцы погибают, мы не должны петь, плясать и танцевать». Об этом парламентарий заявил на 34-м заседании Государственного Совета РТ.

В связи с объявленной частичной мобилизацией Шарафиев предложил создать рабочие группы в районах Татарстана, чтобы «контролировать обстановку в семьях тех бойцов, которые ушли на спецоперацию». «Чтобы все тылы были закрыты, чтобы боец был уверен, что дома у него все в порядке», – пояснил он.

Кроме того, парламентарий убежден, что нужно внимательно подойти к самой мобилизации. То есть, например, не отправлять на спецоперацию айтишников или «оголять те рабочие места», где требуются специалисты.

Более того, по словам депутата, необходимо сформировать депутатскую комиссию или группу, которая будет решать вопросы тех, кто принимает участие в спецоперации. «Чтобы мы были уверены, что наши бойцы оснащены все необходимым – одеты и обуты», – подчеркнул он.

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