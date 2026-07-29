Депутат Ревенко заявил, что закон об ИИ не означает отказ от зарубежных систем

Рамочный закон о регулировании искусственного интеллекта в России не предусматривает запрета на использование зарубежных платформ и систем. Об этом заявил депутат Госдумы Евгений Ревенко на форуме «Территория смыслов», передает РИА «Новости».

По словам депутата, искусственный интеллект сегодня применяется в самых разных сферах – от информационных технологий и здравоохранения до транспорта, промышленности и систем безопасности.

Ревенко отметил, что принятый в России закон носит рамочный характер и не вводит ограничений на использование иностранных решений в области ИИ. По его словам, речь идет о цифровом суверенитете, а не о цифровой изоляции.

Депутат подчеркнул, что Россия выступает за открытость в этой сфере, одновременно развивая собственные технологии искусственного интеллекта.

Ранее Президент России Владимир Путин подписал закон, который создает правовую основу для разработки, внедрения и применения больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта в стране. Документ вводит понятия суверенных и национальных ИИ-моделей, а также предусматривает доступ разработчиков к государственным данным для обучения таких систем.