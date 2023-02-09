Депутат Ратникова обсудит с Минспорта Татарстана выделение земли чемпионам Европы и мира

Депутат Госсовета Татарстана, заместитель Секретаря татарстанского отделения партии «Единая Россия» Римма Ратникова посетила ряд мероприятий в Кукморе, в том числе сход граждан, где были озвучены несколько интересных инициатив.

«Прозвучали интересные предложения, например, дали наказ проработать вопрос о возможности бесплатного предоставления земельных участков спортсменам – чемпионам Европы, мира, проживающим в районах, с целью их закрепления и работы с подрастающим поколением. С Минспорта Татарстана буду отрабатывать», – прокомментировала Ратникова.

На сходе также обсуждались вопросы социально-экономического развития, санитарного состояния города, оплаты коммунальных услуг, благоустройства дворов и детских площадок. Совместно с Ратниковой в сходе приняли участие Депутат Госсовета РТ Сергей Димитриев, Секретарь Кукморского отделения партии Резеда Гаянова, заместитель секретаря и руководитель Исполкома Кукморского района Азат Гарифуллин.

Во время поездки в Кукмор Римма Ратникова также провела парламентский урок «Мы — граждане России» в школе №3, которая была капитально отремонтирована в рамках Народной программы «Единой России» и стала современным образовательным пространством. Также депутат Госсовета РТ осмотрела ход благоустройства набережной реки Нурминка. Работы по строительству общественного пространства также ведутся по Народной программе партии.