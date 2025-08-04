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Общество 4 августа 2025 11:35

Депутат рассказал о значении для православных дня памяти Марии Магдалины

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Депутат Брянской областной думы, председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов в беседе с RT разъяснил духовное значение Дня памяти равноапостольной Марии Магдалины, который православные отмечают 4 августа.

«Мария Магдалина — это пример глубочайшего преображения человеческой души. Из одержимой семью бесами она стала верной ученицей Христа», — отметил Иванов.

Депутат также рассказал о народных традициях, связанных с этим днем.

«В русской традиции 4 августа называли Марией Ягодницей. В это время созревали черная и красная смородина, черника. Хозяйки активно заготавливали ягоды на зиму, варили варенье и компоты. Утренняя роса в этот день считалась целебной», — поделился он.

#православие
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