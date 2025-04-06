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Общество 6 апреля 2025 12:27

Депутат рассказал, кому в России доступны срочные пенсионные выплаты

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Мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет могут оформить срочную пенсионную выплату при соблюдении ряда условий. Об этом сообщает РИА Новости, приводя слова депутата Мособлдумы Анатолия Никитина.

Срочная пенсионная выплата позволяет получать пенсионные накопления ежемесячно в течение как минимум 10 лет (120 месяцев). По словам Никитина, такая форма поддержки особенно важна для граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Для получения выплаты необходимо:

– наличие пенсионных накоплений;

– минимальный страховой стаж от 15 лет;

– не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК).

Право на такую выплату получают те, чьи накопления были сформированы за счет дополнительных страховых взносов, государственного софинансирования, отчислений работодателя или материнского капитала.

Размер выплаты зависит от общей суммы накоплений и выбранного срока. Подать заявление можно через Социальный фонд России, негосударственный пенсионный фонд, МФЦ, по почте или в электронном виде на портале госуслуг.

#выплаты #пенсия #полезная информация
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