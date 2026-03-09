Депутат рассказал, как выбрать между пособием по уходу и единой выплатой

Заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш рассказал РИА Новости, как семьям с детьми выбрать между единым пособием и выплатами по уходу до полутора лет. По его словам, для неработающих мам почти всегда выгоднее единое пособие, для работающих с высоким заработком — пособие по уходу, а при невысоком доходе всё зависит от конкретных цифр.

Депутат напомнил, что единое пособие, введённое с 2023 года, заменило несколько прежних выплат, включая пособие по уходу для неработающих. Однако для работающих родителей оно сохранилось как самостоятельная мера, поскольку рассчитывается исходя из заработка, а не прожиточного минимума.

Для неработающей матери выбор очевиден: минимальное пособие по уходу составляет около 10,8 тыс. рублей, тогда как единое пособие может достигать 9–18 тыс. рублей в зависимости от региона и степени нуждаемости. К тому же оно выплачивается до 17 лет, а не только до полутора.

Для работающих мам ситуация сложнее. Пособие по уходу составляет 40% от среднего заработка — от 10,8 тыс. до 83 тыс. рублей в месяц. При высокой зарплате оно значительно выгоднее единого пособия (максимум около 18 тыс.). При низком заработке стоит рассчитать, что окажется выше. Однако единое пособие назначается только при доходе ниже прожиточного минимума и с учётом правила минимального трудового дохода: каждый трудоспособный член семьи должен заработать за год не менее восьми МРОТ (216,7 тыс. рублей), если нет уважительных причин.

Панеш подчеркнул, что получать обе выплаты на одного ребёнка до полутора лет нельзя — они взаимоисключаемы. Но можно одновременно получать пособие по уходу на младшего и единое пособие на старших детей.