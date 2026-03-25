Депутат рассказал, что делать, если в подъезде не убирают

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в беседе с RT напомнил, что каждый многоквартирный дом обслуживается управляющей компанией или ТСЖ, которые взимают с жильцов плату, в том числе за содержание общедомового имущества.

По словам парламентария, при возникновении проблем с уборкой первым шагом должно стать устное обращение в УК или ТСЖ. Не исключён человеческий фактор: сотрудник мог заболеть, а замену вовремя не нашли. Если устные обращения не дают результата, следует подать письменное заявление с требованием привести подъезд в порядок.

Жалобу обязаны зарегистрировать, а затем в течение трёх дней отчитаться перед заявителем о принятых мерах, пояснил депутат.

Если УК или ТСЖ систематически игнорируют обращения, можно обратиться в Государственную жилищную инспекцию по месту жительства. Заявление подаётся через сайт ведомства. Ответ из инспекции должен поступить в течение 30 дней, за это время сотрудники проведут проверку. При подтверждении факта некачественного выполнения обязательств управляющая компания получит штраф и предписание об устранении нарушений. Альтернативой является обращение в прокуратуру, заключил Колунов.