Депутат Прокофьев предложил сделать звонки в консульства России за границей бесплатными

Депутат Госдумы Артем Прокофьев предложил министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву разрешить российским туристам за рубежом бесплатно звонить в консульства и дипломатические представительства России. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Как следует из обращения, предложение связано с обострением военно-политической ситуации на Ближнем Востоке. В письме отмечается, что большинство российских операторов связи устанавливают для зарубежных поездок отдельные тарифы, которые значительно выше тех, что действуют внутри страны.

При этом в случае чрезвычайных ситуаций гражданам приходится связываться с консульствами и оплачивать разговоры по поминутной тарификации. В обращении указано, что стоимость минуты может превышать 50 рублей.

В комментарии изданию Прокофьев пояснил, что туристы, не имеющие зарубежных банковских карт, чаще всего отправляются в поездки по пакетным турам и берут с собой минимальное количество наличных. Если происходит форс-мажор, у многих из них не хватает средств ни на новые авиабилеты, ни на продление проживания в гостиницах, ни даже на звонки в консульство.

Он добавил, что родственники также сталкиваются с трудностями при попытке перевести деньги за границу. По мнению депутата, в подобных ситуациях без участия государства не обойтись, а обращение в консульство в экстренном случае становится первым шагом к решению проблемы.

Прокофьев предложил закрепить за гражданами России право бесплатно звонить по мобильной связи в консульские учреждения и дипломатические представительства за пределами страны при условии использования российских операторов.

Кроме того, депутат обратил внимание, что самостоятельно добраться до консульства за рубежом бывает непросто. В качестве примера он привел ситуацию на Ближнем Востоке, где из-за боевых действий дорога к таким учреждениям может представлять опасность.