Депутат Прокофьев предложил развивать турмаршруты БРИКС на примере Казани

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Депутат Госдумы Артем Прокофьев предложил создать туристические маршруты между странами БРИКС. С такой инициативой он выступил после рассказа ирландского путешественника Тима о впечатлениях от Казани. Турист отметил красоту и безопасность города, сообщает «NEWS.ru».

Прокофьев считает, что подобные отзывы иностранцев особенно важны, поскольку позволяют увидеть Россию не через стереотипы, а через личный опыт путешественников. По его словам, туристы, блогеры и журналисты, приезжающие в страну, знакомятся с современными российскими городами и после возвращения рассказывают о своих впечатлениях.

В качестве примера депутат привел Казань, где на протяжении веков сосуществуют разные культуры, традиции и религии. По его мнению, такой опыт можно использовать для развития международного туризма.

Сейчас Россия и Китай работают над созданием «Красного маршрута», который объединит памятные места, связанные с жизнью Владимира Ленина. Прокофьев предложил расширить подобное сотрудничество и создать туристические маршруты с другими государствами, в том числе странами БРИКС.