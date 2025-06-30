Депутат предупредил о новой мошеннической схеме под видом звонка из коммунальных служб

Мошенники начали звонить россиянам, представляясь сотрудниками управляющих компаний, газовых служб или ТСЖ, сообщил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин в беседе с RT.

По его словам, повод для звонка обычно выглядит убедительно – это может быть, например, плановая проверка газового оборудования, поверка счетчиков или срочные ремонтные работы. Разговор выстраивается в спокойной и вежливой манере, чтобы вызвать доверие и создать ощущение официальности.

Далее злоумышленники предлагают согласовать удобное время для визита мастера, уточняют адрес, фамилию, а иногда просят и номер квартиры якобы для оформления заявки. На этом этапе никаких прямых угроз или требований перевести деньги не поступает, ситуация выглядит как обычная процедура.

Однако в финале разговора абоненту сообщают, что сейчас придет смс-код для подтверждения заявки. На деле же это, как пояснил Немкин, оказывается кодом для входа в онлайн-банк или подключению к банковскому приложению. Передав его, человек рискует потерять доступ к своим счетам, поскольку мошенники мгновенно оформляют платеж или получают контроль над аккаунтом.

Депутат подчеркнул, что главная задача злоумышленников – вовлечь человека в рутинный диалог и снять психологическую настороженность. Чтобы обезопасить себя, он посоветовал никогда не сообщать коды из смс ни при каких обстоятельствах. Ни одна официальная структура, включая банки, «Госуслуги» и даже правоохранительные органы, не вправе запрашивать такие данные. В случае сомнений лучше всего самостоятельно перезвонить в организацию по официальному номеру.