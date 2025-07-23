Депутат предложила автоматические компенсации за задержки рейсов по вине авиакомпаний

Депутат Государственной думы Сардана Авксентьева направила министру транспорта Андрею Никитину официальное обращение с инициативой внедрить автоматическую систему компенсаций пассажирам за задержки авиарейсов, сообщает РИА Новости.

«Считаю важным на законодательном уровне закрепить механизм автоматических выплат в случаях, когда рейс задерживается по вине авиакомпании», — говорится в письме парламентария.

На сегодняшний день действующие нормы предполагают, что пассажир имеет право на компенсацию — 3% от стоимости билета за каждый час задержки. Однако получить эти средства можно только по личному обращению, что приводит к тому, что большая часть пострадавших граждан фактически остаются без выплат.

По оценкам экспертов, лишь около 10% пассажиров подают соответствующие заявления. Причина — сложный и бюрократический процесс оформления, а также относительно небольшой размер компенсации, говорится в документе.

Авксентьева уверена, что автоматизация выплат снимет лишние административные барьеры и позволит гражданам своевременно и без дополнительных усилий получать положенные средства. Новый механизм избавит пострадавших от необходимости обращаться с заявлениями, переложив ответственность за выплату на авиаперевозчика.