Депутат предложил закрепить право беременных на удалённую работу

Депутат муниципального образования Санкт-Петербурга (посёлок Шушары), председатель Ассоциации производителей детских товаров Михаил Ветров предложил рассмотреть возможность законодательного закрепления за женщинами права на перевод на дистанционную работу в случае беременности или рождения ребёнка. Копия обращения на имя министра труда и соцзащиты РФ Антона Котякова имеется в распоряжении RT.

В своём обращении депутат отметил, что в настоящее время в стране предпринимаются значительные усилия по поддержке демографии. При этом одним из факторов, сдерживающих решение о рождении ребёнка, он назвал страх потери заработка или рабочего места. Женщины опасаются, что с наступлением беременности лишатся дохода, карьерного роста, трудовых навыков и общения с коллегами, что серьёзно осложняет эмоциональный фон при принятии такого решения.

Ветров подчеркнул, что в ряде случаев целесообразной мерой стимулирования мог бы стать перевод беременных и родивших сотрудниц на дистанционную работу, если это позволяют трудовые условия. По его мнению, такая мера позволит облегчить решение о рождении ребёнка для миллионов соотечественниц, для которых карьерная и трудовая реализация играют важную роль.