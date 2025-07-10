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Общество 10 июля 2025 14:34

Депутат предложил ввести налог для граждан, не имеющих детей

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Депутат Государственной Думы Андрей Гурулев предложил рассмотреть возможность введения специального налога для граждан, сознательно отказавшихся от рождения детей. С таким заявлением он выступил в эфире телеканала «Царьград».

По словам парламентария, поддержка пожилых людей, не имеющих наследников, сегодня полностью ложится на плечи государства. В связи с этим он предложил: «Если не хотите заводить детей — тогда платите налог на достойную старость».

Гурулев подчеркнул, что стране необходим комплексный подход к повышению рождаемости. В частности, по его мнению, государство должно создать условия, при которых каждая женщина, решившая стать матерью, получит доступ к качественной медицине. Он также призвал власти принять взвешенные и действенные меры для выхода из демографического кризиса.

#налог на бездетность #Общество #госдума рф
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