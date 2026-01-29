Депутат предложил уведомлять о долгах через «ВКонтакте» и мессенджер MAX

Российским гражданам предлагают регулярно напоминать о наличии налоговой задолженности, в том числе через отечественные соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также мессенджер MAX. С таким предложением к министру финансов РФ Антону Силуанову обратился заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин, сообщает «ТАСС».

В документе депутат предложил рассмотреть возможность сделать информирование физических лиц и индивидуальных предпринимателей о налоговой задолженности обязательным и оперативным с момента ее возникновения.

Кроме того, он выступил за введение ежемесячных напоминаний – не реже одного раза в месяц – с использованием СМС, электронной почты, банковских приложений, а также российских социальных сетей и мессенджеров, включая «ВКонтакте», «Одноклассники» и MAX.

По словам Делягина, многие граждане могут не знать о наличии у них задолженности. В результате, как отметил парламентарий, пени могут начисляться годами, должникам вменяются штрафы, о которых они не были уведомлены, а банковские счета в итоге блокируются внезапно.

В настоящее время узнать о налоговой задолженности можно на сайте Федеральной налоговой службы, на портале «Госуслуги», в ряде банковских приложений или при личном обращении в налоговую инспекцию. При этом, как подчеркнул депутат, уведомления по телефону и электронной почте сейчас доступны только в добровольном порядке.

Введение обязательного и регулярного оповещения о задолженности по налогам и другим обязательным платежам, по мнению Делягина, позволит повысить собираемость налогов и будет способствовать их своевременному погашению.