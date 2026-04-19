Депутат предложил устанавливать скамейки со спинкой у каждого подъезда

Скамейки со спинкой стоит устанавливать у каждого подъезда на расстоянии не более 30 метров, а также разрешить жителям ставить лавочки за свой счет без дополнительных разрешений, заявил РИА Новости депутат Госдумы Каплан Панеш.

Парламентарий отметил, что необходимо ввести понятие «социальная скамейка» для маломобильных групп граждан и пенсионеров, установить упрощенный порядок размещения – достаточно заявления от жителя в управляющую компанию или администрацию без общего собрания. Также нужно установить норматив: на расстоянии не более 30 метров от каждого подъезда должна быть скамейка со спинкой, добавил Панеш.

Он также предложил разрешить жителям самостоятельно устанавливать скамейки за свой счет без дополнительных разрешений при соблюдении санитарных норм и обязать управляющую компанию согласовывать установку в течение 14 дней. Депутат предложил включить установку и обслуживание скамеек в минимальный перечень работ по благоустройству, которые управляющие компании обязаны выполнять за счет тарифа на содержание жилья. Лавочка у подъезда – это символ заботы о старшем поколении, подчеркнул он.

Панеш рассказал, что к нему поступают десятки обращений от пожилых граждан с просьбой помочь установить обычные лавочки у подъездов. Раньше они были почти у каждого дома – бабушки выходили, садились, общались, но сейчас лавочки убирают или переносят в отдаленные места, а для человека с больными ногами или давлением пройти лишние 50 метров – проблема, пояснил депутат.

Пенсионеры предлагают сами купить лавочки за свой счет, но городские власти зачастую не дают разрешений. Скамейка у подъезда для пожилого человека – это не просто элемент благоустройства, а возможность выйти из дома и сохранить активность, считает парламентарий.

Панеш пояснил, что сегодня любая лавочка на придомовой территории требует решения общего собрания собственников, и для одинокого пенсионера собрать такое собрание – непростая задача, ведь многие соседи против, а власти без протокола собрания разрешение не дают.