Общество 15 апреля 2026 18:40

Депутат предложил провести референдум о смене часового пояса в Татарстане

Провести народный референдум о смене часового пояса в Татарстане предложил депутат Госсовета РТ Альберт Ягудин. Об этом он заявил на 20-м заседании парламента республики.

«Важно спросить мнение людей по этому вопросу и, возможно, перевести время на два часа вперед», – сказал депутат.

Ягудин отметил, что Татарстан живет по московскому времени, что «создает неудобства в транспортной, экономической и человеческой связи с соседними регионами».

«Перевод времени позволит Татарстану сократить потребление электроэнергии до 140 млн киловатт-часов в год. Потенциальная экономия Татарстана может составить сотни миллионов рублей в год, а при отдельных сценариях – около миллиарда. Это, конечно, не единственный критерий, но показатель того, что речь идет о вполне измеримом эффекте», – подчеркнул он.

Открытие паромной переправы Аракчино – Верхний Услон перенесли на несколько дней

