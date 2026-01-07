Депутат предложил провести конкурс игрушек в национальных костюмах народов СССР и России

Проведение конкурса по созданию игрушек в традиционных мужских и женских костюмах народов СССР в преддверии 105-летия со дня образования Союза в 2027 году может способствовать сохранению исторической памяти. Такое мнение высказал депутат Госдумы Николай Новичков, его слова приводит «ТАСС».

Он предложил в 2026 году организовать конкурс на разработку 15 пар игрушек, представляющих костюмы народов союзных республик. Одновременно, по его словам, целесообразно создать коллекцию из 105 пар игрушек в национальных костюмах народов России.

Новичков сообщил, что после новогодних праздников планирует направить инициативу министру промышленности и торговли Антону Алиханову. По его мнению, профильное ведомство могло бы объявить открытый творческий конкурс с участием художников и дизайнеров, а отбор образцов провести с учетом мнения граждан из разных регионов страны.

Депутат напомнил, что 2026 год объявлен Годом единства народов России.

Парламентарий также выразил надежду, что подобные проекты могут быть реализованы и в бывших союзных республиках, с большинством из которых Россия сохраняет партнерские отношения. Он отметил, что при определении образцов в 2026 году массовый выпуск и продажа игрушек могут начаться уже в 2027 году – как в России, так и за ее пределами.