Депутат предложил переводить аллергиков на удаленку в период цветения

Этой весной, по прогнозам специалистов, ожидается высокий уровень пыльцы, что может серьезно осложнить жизнь людям с аллергией. На этом фоне депутат Самарской губернской думы Роман Маркаров в разговоре с «Абзацем» предложил временно переводить страдающих поллинозом на удаленный формат работы.

По его словам, опыт периода, когда удаленная занятость стала привычной, показал, что этот формат можно применять точечно – в период активного цветения.

Он отметил, что депутаты выступают за современные трудовые отношения, ориентированные на человека и его здоровье, а временная удаленка для аллергиков может стать простой и эффективной мерой. Такой подход, по его мнению, выгоден как сотрудникам, так и работодателям, поскольку позволяет сократить количество больничных и сохранить продуктивность.

Кроме того, Маркаров указал на необходимость более широких решений. Он считает важным развивать грамотное озеленение городов, обеспечивать доступ к современной терапии для аллергиков, а также создавать комфортные условия для сдачи экзаменов школьниками и студентами в период цветения.

По его оценке, такие меры помогут снизить нагрузку на людей и сделать повседневную жизнь более комфортной.