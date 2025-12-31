Депутат посоветовал в новогоднюю ночь пользоваться общественным транспортом вместо такси

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Жители крупных городов могут использовать общественный транспорт как альтернативу такси в праздничную ночь. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев, его слова приводит «ТАСС».

Депутат напомнил, что мегаполисы традиционно усиливают работу транспорта: автобусы и метро курсируют всю ночь, при этом проезд для пассажиров становится бесплатным. Парламентарий предложил использовать комбинированную схему передвижения: добираться до гостей на общественном транспорте, а такси вызывать уже для обратной поездки, когда спадет пиковый спрос.

Для тех, кто все же решит воспользоваться услугами перевозчиков, Федяев дал совет по оптимизации расходов. По его словам, следует внимательно следить за ценообразованием в приложении, так как иногда незначительное смещение точки посадки позволяет снизить итоговую стоимость поездки.

Еще одним способом избежать высоких трат на такси депутат назвал отказ от употребления алкоголя за праздничным столом. Это позволит встретить Новый год, используя личный автомобиль или услуги каршеринга.