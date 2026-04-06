Депутат перечислил случаи, в которых можно получить компенсацию за взнос на капремонт

Взносы на капитальный ремонт являются обязательными для собственников помещений в многоквартирных домах. Такая обязанность закреплена в Жилищном кодексе РФ и подтверждена позицией Конституционного суда России, сообщил в беседе с RT депутат Госдумы Александр Якубовский.

Парламентарий подчеркнул, что законом предусмотрены случаи, когда обязанность по уплате взносов не возникает либо прекращается. Это касается собственников помещений в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, домов, по которым принято решение об изъятии для государственных или муниципальных нужд, а также отдельных домов, попавших в механизм комплексного развития территории с последующим сносом или реконструкцией.

Обязанность по уплате взносов не распространяется на нанимателей по договорам социального найма, поскольку взнос по своей правовой природе возложен именно на собственника помещения, добавил Якубовский.

Депутат отметил, что новостройки не освобождаются от взносов на капитальный ремонт. Для них предусмотрена лишь отсрочка: обязанность по уплате возникает в срок, установленный субъектом РФ, но не позднее пяти лет с даты включения дома в региональную программу капремонта.

Для отдельных категорий граждан предусмотрены меры социальной поддержки. Инвалиды I и II групп, семьи с детьми-инвалидами, а также отдельные категории ветеранов имеют право на компенсацию расходов по уплате взноса на капремонт в пределах установленных нормативов. Что касается граждан старше 70 и 80 лет, такая компенсация устанавливается на региональном уровне: субъекты РФ вправе предусматривать ее для одиноко проживающих неработающих собственников, а также для собственников, проживающих в семье, состоящей только из неработающих пенсионеров и/или неработающих инвалидов I и II групп, напомнил парламентарий.

В большинстве случаев речь идет именно о компенсации, а не об освобождении от уплаты. Взнос начисляется в полном объеме, после чего гражданин получает компенсацию через органы социальной защиты. Регионы вправе расширять меры поддержки – устанавливать дополнительные категории льготников, увеличивать размер компенсаций и смягчать условия их предоставления. В связи с этим фактический объем поддержки может различаться в зависимости от региона проживания, добавил Якубовский.

Законодательство также предусматривает возможность временной приостановки уплаты взносов в домах, где фонд капремонта формируется на специальном счете и достиг минимального размера, установленного законом субъекта РФ. Такое решение принимается собственниками на общем собрании, заключил депутат.