Депутат Пахомов предложил автоматизировать перерасчет за перебои в ЖКХ

Перерасчет платы за перебои в коммунальных услугах в России следует автоматизировать, а в стране в целом нужно переходить к повсеместному учету ресурсов. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов на Сибирском строительном форуме, его слова приводит «ТАСС».

Власти намерены упростить порядок перерасчета оплаты ЖКХ при перебоях. Предполагается, что перерасчет смогут проводить в том числе без заявления со стороны потребителя – на основании показаний приборов учета, фиксирующих нарушения параметров качества услуг.

Сейчас жильцам приходится самостоятельно фиксировать перебои, собирать подписи соседей и обращаться в управляющую компанию с заявлением.

По словам Пахомова, развитие цифровых технологий позволит внедрить автоматический механизм перерасчета, и такая мера необходима. Он отметил, что стране следует двигаться к тотальному учету ресурсов: это даст возможность оплачивать только фактически потребленный объем, а тем, кто стремится экономить, предоставит инструмент для снижения расходов.

Депутат добавил, что для реализации этой модели потребуется установка приборов с автоматической передачей данных и соответствующее программное обеспечение. По его мнению, модернизация системы ЖКХ должна стать одной из ключевых задач, поскольку именно она создаст условия для наведения порядка в отрасли.