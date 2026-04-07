Депутат Панеш рассказал, кому положена бесплатная замена счетчиков воды

По общему правилу замена и установка приборов учёта воды производятся за счёт собственника жилья, однако закон предусматривает исключения для отдельных категорий граждан. Об этом в беседе с RT рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

По словам депутата, бесплатная замена положена, если прибор учёта вышел из строя в течение гарантийного срока, который обычно составляет 3–6 лет. «При поломке в этот период замена производится за счёт продавца или изготовителя. Если прибор был установлен в рамках программы ресурсосбережения за счёт бюджета (например, при капитальном ремонте дома), то повторная замена может быть произведена за счёт управляющей компании», — пояснил парламентарий.

Панеш также перечислил льготные категории граждан, которым положена бесплатная замена: ветераны, инвалиды, многодетные семьи и малоимущие граждане. Для оформления льготы им необходимо обращаться в органы социальной защиты населения по месту жительства.

Для замены водомера первым делом, по словам депутата, нужно обратиться в управляющую компанию или ТСЖ. Если замена требуется в связи с истечением межповерочного интервала, обращаться следует к поставщику ресурса — водоканалу или в единый расчётный центр.

Для оформления замены счётчика, в том числе льготной, потребуются паспорт собственника, свидетельство о праве собственности или договор социального найма, документы на прибор учёта, а также удостоверение ветерана, справка об инвалидности, удостоверение многодетной семьи или справка о доходах для признания семьи малоимущей, заключил Панеш.