Как жители Татарстана могут получить вычет за лекарства

Получить налоговый вычет за покупку лекарств можно при наличии рецепта от врача или выписки из истории болезни. Об этом NEWS.ru рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат Каплан Панеш.

По его словам, вычет распространяется на любые лекарства, назначенные лечащим врачом, а не только на препараты из определенного перечня. При этом медикаменты должны быть куплены за счет собственных средств налогоплательщика или членов его семьи.

Для оформления вычета потребуется рецепт, выписанный до покупки лекарств. Если назначение не оформляли на специальном бланке, подтвердить его можно выпиской из истории болезни. Консультативный лист с перечнем препаратов или рецепт, полученный уже после покупки, для этого не подойдут. Вместе с рецептом необходимо сохранить кассовый чек.

Подать заявление на вычет можно в течение трех лет после года, в котором были произведены расходы. В 2026 году общий лимит социальных налоговых вычетов, куда входят расходы на лечение, лекарства, обучение и фитнес, составляет 150 тыс. рублей в год.

Размер возврата зависит от ставки НДФЛ. При ставке 13% можно вернуть до 19,5 тыс. рублей, при ставке 15% – до 22,5 тыс. рублей.

Для дорогостоящего лечения из утвержденного правительством перечня лимит не действует: вычет предоставляется со всей суммы расходов. Однако это правило распространяется на медицинские услуги, а не на покупку обычных лекарств.