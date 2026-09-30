Депутат Панеш напомнил о дополнительных гарантиях для работающих пенсионеров

Трудовой кодекс дает работающим пенсионерам дополнительные гарантии, о которых многие не знают. Об этом в беседе с RT рассказал депутат Госдумы Каплан Панеш.

По его словам, работающим пенсионерам по старости положены два оплачиваемых рабочих дня в год для прохождения диспансеризации с сохранением среднего заработка – даты необходимо согласовать с работодателем. Также они имеют право на дополнительный отпуск за свой счет до 14 календарных дней в любое удобное время, и работодатель не вправе отказать. При увольнении в связи с выходом на пенсию отрабатывать две недели не нужно.

Парламентарий напомнил, что работающие пенсионеры имеют право на освобождение от налога на имущество на один объект каждого вида и земельный вычет на 6 соток.

Он также отметил, что работающим пенсионерам может быть положена субсидия на оплату ЖКУ, если расходы на них превышают установленную в регионе долю от дохода семьи (федеральный максимум – 22%, но регионы вправе снизить порог).

Панеш уточнил, на что пенсионеру стоит обратить внимание в договоре при устройстве на работу. По его словам, срочный трудовой договор с пенсионером может быть заключен только по соглашению сторон. В трудовом договоре обязательно должны быть прописаны все гарантии, предусмотренные Трудовым кодексом. Дискриминация по возрасту запрещена: статья 3 Трудового кодекса прямо запрещает ограничивать трудовые права в зависимости от возраста. Если человек работает по совместительству, ему положены те же гарантии, что и обычным работникам: оплачиваемый отпуск, оплата больничного, компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении.