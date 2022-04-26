Олег Морозов вошел топ-20 самых активных депутатов Госдумы

Депутат из Нижнекамского округа, глава думского комитета по контролю Олег Морозов вошел в топ-20 рейтинга депутатов нижней палаты парламента.

Исследование оценивает результаты работы депутатов по четырем критериям: индекс народного голосования, индекс активности депутата в Госдуме, индекс медийности, а также экспертный индекс работы в регионе.

По результатам первого квартала Олег Морозов занял 18-е место среди наиболее активных депутатов Госдумы. Ранее работу татарстанского парламентария по итогам марта отметил Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.