Депутат от РТ рассказал о работе над льготами вдовам ветеранов боевых действий

Глава Комитета Госдумы РФ по экономической политике Максим Топилин рассказал «Татар-информу» подробности законопроекта о предоставлении льгот вдовам ветеранов боевых действий.

По действующему законодательству льготы положены вдовам ветеранов, которые не вступили в брак повторно, проживают одни или с маленькими детьми. Также, на данный момент льготы положены вдовам, которые живут с детьми, ставшими инвалидами до 18-ти лет или с ребенком до 23-х лет, который учится в вузе на очной форме.

«Два месяца назад в Казани прошло совещание, во время которого к нам обратились представители военкомата республики. Поднимался вопрос о том, что некоторые вдовы, которые, например, живут с родителями, не могут получить льготы. То есть по действующему законодательству не учитывается, что после гибели супруга, вдова может вернуться в дом к родителям и получить там регистрацию. Это вызывает негативную реакцию. В связи с этим мы решили подготовить законопроект», – объяснил Максим Топилин.

Льготы включают в себя ежемесячные выплаты и скидку на коммунальные платежи. Их могут получить вдовы ветеранов, которые принимали участие в военных конфликтах в Сирии, Чечне, Афганистане, Таджикистане, а также во время спецоперации на Украине.

Проект направлен на рассмотрение в Правительство.