Депутат Останина призвала наказать родителей за свадьбу детей 8-ми и 13-ти лет

Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина считает, что надо поднять вопрос о воспитании детей в цыганских общинах. Так она прокомментировала новость о свадьбе детей восьми и тринадцати лет в Астрахани, пишет «Лента.ру».

Она отметила, что, создавая таким образом семьи, чад лишают детства, лишают возможности получить образование. За такое лишение следует наказать родителей этих детей, считает Останина.

Спикер отметила, что ранее в России осудили Ирак, где законом разрешили выдавать замуж девочек в девять лет, но при этом не увидели, «что у нас в стране то же самое происходит».

Останина подчеркнула, что повлиять на ситуацию через закон не получится, так как «супруги» не обратились в официальные органы ЗАГС. Но спикер считает, что россияне должны публично в общественном пространстве обсудить произошедшее.