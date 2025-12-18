Депутат Останина предложила ежегодно индексировать ипотечную субсидию для многодетных

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина выступила с инициативой закрепить ежегодную индексацию ипотечной субсидии для многодетных семей на уровне инфляции. Соответствующий законопроект направлен на заключение в Правительство РФ, сообщает РИА Новости.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что в условиях продолжающегося роста цен необходимо рассмотреть вопрос увеличения размера выплаты, предусмотренной федеральным законом о мерах государственной поддержки семей с детьми в части погашения ипотечных обязательств.

Предлагается ежегодно, с 1 февраля, индексировать сумму субсидии в соответствии с фактическим уровнем инфляции за прошедший год.

В документе также напоминается, что с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина в России действует дополнительная мера поддержки семей с тремя и более детьми. Она предусматривает выплату в размере 450 тыс. рублей из федерального бюджета на погашение ипотечного кредита. Эти средства направляются на уменьшение основного долга, а если его размер меньше установленной суммы – на погашение начисленных процентов.

Нина Останина отметила, что за шесть лет существования данной меры поддержки размер выплаты ни разу не индексировался, несмотря на инфляционные процессы и регулярное увеличение других социальных выплат, включая пособия и материнский капитал. По ее оценке, реализация ипотечной субсидии оказала заметное влияние на демографическую ситуацию в стране.

В законопроекте приводятся экспертные данные, согласно которым предоставление субсидии на погашение ипотечных кредитов способствовало появлению около 100 тыс. дополнительных рождений третьих и последующих детей.

Речь идет не о переносе сроков рождения, а именно о детях, которые без данной меры поддержки могли бы не появиться на свет.

Поддержка многодетных семей соответствует целям национального проекта «Семья».