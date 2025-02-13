Депутат Останина: Изменения в ОГЭ могут препятствовать поступлению в 10-й класс

Законопроект об отмене половины выпускных экзаменов для выпускников школ, которые после 9-го класса планируют уйти в колледж, вызвал дискуссию в Госдуме. В частности, у парламентариев возникли вопросы в отношении добавленной в документ нормы о праве регионов устанавливать «проходной балл» для желающих продолжить учебу в 10-м классе, сообщает «Коммерсант».

Напомним, глава комитета Госдумы по просвещению Ирина Белых («Единая Россия») представила законопроект, упрощающий поступление выпускников 9-х классов в колледжи и техникумы. В частности, им предполагается разрешить сдавать на ОГЭ только русский язык и математику, а не четыре предмета, как сейчас. Это касается только тех, кто поступает в СПО, для перехода в 10-й класс ничего не меняется.

Авторы считают, что это сделает профессиональное образование более доступным. Однако эксперты опасаются, что снижение требований может ухудшить качество подготовки специалистов и изменить баланс между школами и колледжами.

Новые правила планируют протестировать этим летом в пяти регионах: Москве, Санкт-Петербурге, Северной Осетии, Ростовской и Тюменской областях.

Также депутаты прописали право региональных властей резервировать часть бюджетных мест в колледжах для выпускников местных школ и проводить для них отдельный конкурс.

«Мы строим единое образовательное пространство, а вы предлагаете установить разные правила для регионов», – отметила глава комитета по защите семьи Нина Останина.

По ее мнению, выпускникам придется переезжать в другие регионы, чтобы продолжить обучение в 10-м классе или поступить в колледж по старым правилам. Останина напомнила, что ОГЭ вводили как инструмент проверки знаний девятиклассников.

«Теперь же он превращается в ЕГЭ, то есть в способ поступления на дальнейший уровень образования», – посетовала она.