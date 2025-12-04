В ОП РФ рассказали, что работа в новогодние праздники оплачивается в двойном размере

Член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров в разговоре с РИА Новости сообщил, что работа в праздничные дни с 31 декабря по 11 января должна оплачиваться в двойном размере в том числе и тем, кто получает почасовую. При этом по желанию работника двойная оплата может быть заменена на предоставление отгула.

Машаров отметил, что, согласно статье 113 ТК РФ, работодатели могут привлекать к работе в праздники только определенные категории работников, например тех, кто занимается неотложными работами, но только по правилам, прописанным в договоре. Даже при наличии согласия привлекать к работе в праздничные дни нельзя беременных, несовершеннолетних и представителей других льготных категорий. Исключением является случай, если эти лица имеют творческую профессию.

Также он отметил, что за нарушение правил оплаты и привлечения к работе в праздники работодателю грозят штрафы: в случае организаций это от 30 до 50 тысяч рублей при первом нарушении, а при повторных нарушениях – до 70 тысяч рублей либо дисквалификация руководителя на 1–3 года.