Депутат Ольга Павлова поддержала акцию «Один день с социальным работником»

В преддверии Дня социального работника партия «Единая Россия» запустила акцию «Один день с социальным работником». Члены партии вместе с социальными работниками участвуют в обходе подопечных. Депутат Госдумы РФ от Татарстана Ольга Павлова навестила ветерана труда, инвалида I группы Эльмиру Федоровну Ляпину.

Парламентарий передала продукты и пообщалась с ветераном, уточнила нуждается ли Ляпина в какой-либо помощи.

Также по обращению Ольги Павловой Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ объявило благодарность двум специалистам по социальной работе Эльзе Шариповой и Зарии Сайфутдиновой. Они самоотверженно трудились в условиях пандемии и помогли десяткам людей.

«В органах социальной защиты случайных людей не бывает. Люди неравнодушные, душой болеющие за тех, кто нуждается в помощи, однажды попав на эту работу, полностью посвящают ей свое сердце и жизнь. Спасибо вам огромное за ваш труд», – сказала депутат.