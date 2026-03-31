Депутат Оглоблина заявила, что цены на яйца в России вернутся к норме к маю

Цены на яйца в России стабилизируются в конце апреля – начале мая. Об этом сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина, ее слова приводит «ТАСС».

Она пояснила, что рост цен перед Пасхой связан с сезонным спросом, который ежегодно усиливается накануне праздника. По оценке экспертов, стоимость продукции вернется к привычному уровню в конце апреля – начале мая.

Оглоблина также отметила, что дефицита яиц в стране нет: за первые месяцы 2026 года их производство выросло на 2,7%. При этом перед Пасхой миллионы семей закупают яйца в больших объемах, что создает пиковую нагрузку на рынок. На стоимость влияет и ряд других факторов.

По ее словам, в начале года традиционно увеличиваются расходы на корма, электроэнергию и логистику, и это отражается на конечной цене продукции именно весной.

Кроме того, 25 марта ФАС России направила предупреждение крупным торговым сетям о недопустимости необоснованного роста цен на куриные яйца перед Пасхой, которая в этом году отмечается 12 апреля.

Аналогичные требования касаются и других товаров повышенного спроса, включая кондитерские изделия, сливочное масло и ряд других позиций. В службе подчеркнули, что в случае нарушений будут приняты меры в отношении участников рынка.