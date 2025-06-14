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Общество 14 июня 2025 10:32

Депутат объяснил, как получить максимум пенсионных баллов за год

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Максимальное количество пенсионных баллов за год – 10 – россияне смогут получить при официальной зарплате не менее 230 тысяч рублей в месяц до вычета налогов. Об этом сообщает РИА Новости, приводя слова депутата Анатолия Никитина.

Он пояснил, что размер страховой пенсии напрямую зависит от количества индивидуальных пенсионных баллов. Чтобы заработать их максимум, необходимо получать в год 2,76 миллиона рублей – именно такая сумма является максимальной базой для начисления страховых взносов в 2025 году.

При этом Никитин подчеркнул, что даже при более высоком официальном доходе количество пенсионных баллов не увеличится – 10 баллов остается верхней границей.

В качестве примера депутат привел ситуацию, при которой человек с 30-летним стажем и зарплатой выше 230 тысяч рублей в месяц выходит на пенсию в 2025 году. По его словам, при отсутствии дополнительных льгот размер выплаты составит около 53 тысяч рублей.

Никитин также отметил, что будущую пенсию можно увеличить, если заранее вносить средства в негосударственный пенсионный фонд, подключиться к программе добровольного страхования или отложить выход на пенсию. Кроме того, он рекомендовал регулярно проверять количество накопленных баллов через личный кабинет на Госуслугах, чтобы при необходимости скорректировать стратегию накоплений.

#пенсия #негосударственные пенсионные фонды
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