Общество 3 марта 2026 09:41

Депутат: новый закон защитит покупателей от наценок за рассрочку с 1 апреля

В России с 1 апреля 2026 года вступают в силу поправки, запрещающие продавцам устанавливать разные цены на один и тот же товар в зависимости от способа оплаты — сразу или в рассрочку. Об этом РИА Новости рассказал глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

По словам депутата, изменения вводятся Федеральным законом № 284-ФЗ и направлены на защиту покупателей от скрытого удорожания. Кроме того, продавцам запрещается взимать с покупателя вознаграждение за сам сервис рассрочки, а также плату за внесение платежей.

#Госдума #закон #цены
