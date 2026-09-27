Депутат Новичков предложил открывать дежурные группы в детсадах до 20:00

Депутат Госдумы Николай Новичков предложил открывать в детских садах дежурные группы, работающие до 20:00, при запросе от не менее десяти семей. Об этом он сказал РИА Новости.

В воскресенье в России отмечается День воспитателя и всех дошкольных работников. В связи с этим парламентарий напомнил о предложенном им ранее порядке открытия вечерних групп в детских садах. По его мнению, продление работы одной дежурной группы до 20:00 было бы полезно для всех. Чтобы избежать пустующих вечерних групп, открывать их предлагается только после обращения десяти родителей детей, посещающих сад.

Депутат добавил, что тогда родители могли бы спокойнее, без душевных терзаний забирать детей после поздней работы, а воспитатели – получать дополнительные средства, возможно, даже по увеличенному коэффициенту.

Новичков отметил, что запустить такой механизм можно было бы с января 2027 года: по крайней мере, законодательно ничто этому не мешает. Он также напомнил, что президент еще в январе постановил обеспечить эту меру для поддержки работающих родителей.