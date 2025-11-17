Депутат Нилов заявил, что дополнительные отпускные могут увеличить нагрузку на бюджет

Увеличение количества отпускных дней за счет вычета выходных может привести к росту нагрузки на бюджет. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов, его слова приводит «NEWS.ru».

Он отметил, что, несмотря на возможные финансовые последствия, правительство РФ все же может поддержать инициативу.

По словам депутата, дополнительные дни отдыха требуют значительных расходов федерального и региональных бюджетов, а также работодателей. Он уточнил, что в случае внесения инициативы в Госдуму ее рассмотрят, а перспективы зависят от позиции кабмина и социальных партнеров трехсторонней комиссии.

Нилов напомнил, что отдых играет важную роль для граждан, позволяя уделять внимание здоровью и личным делам. Однако он указал и на другую сторону вопроса: многие россияне годами не используют отпуска, из-за чего неиспользованные дни накапливаются.

Он добавил, что сама идея дополнительных отпускных звучит привлекательно, но принятие решения потребует оценки возможных последствий и готовности правительства, профсоюзов и работодателей идти на такие изменения.