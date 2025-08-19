news_header_top
Общество 19 августа 2025

Депутат Нилов призвал ФАС стабилизировать цены на школьную одежду перед 1 сентября

ФАС стоит заранее выпустить рекомендации для производителей и ритейлеров, чтобы избежать необоснованного роста стоимости. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, его слова приводит «NEWS.ru».

Нилов обратился в Федеральную антимонопольную службу с предложением принять меры для предотвращения спекуляций на рынке школьной формы и стабилизации цен перед началом учебного года.

Депутат подчеркнул, что подготовка к школе является серьезной статьей расходов для семей, особенно если в ней несколько учеников. По оценкам экспертов, в 2025 году школьная форма подорожала в среднем на 8–10%.

К 1 сентября, по словам депутата, традиционно наблюдается ажиотажный спрос, что повышает риск ценовых спекуляций. Именно поэтому он заранее обратился к руководству ФАС с предложением выпустить рекомендации для производителей и продавцов формы. По его мнению, эта тема крайне чувствительна, и необходимо сделать все возможное, чтобы родители и дети не испытывали лишнего стресса из-за стоимости школьной одежды.

