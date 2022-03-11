Депутат Нилов привел Татарстан как пример правильной организации сельхозкооперации

В Татарстане действует правильно организованная система кооперации, где фермеры занимаются выращиванием продукции, а сбыт лежит на специальных операторах. Во многих же других регионах России подобную последовательность «успели развалить», подчеркнул председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Фермеры в РТ занимаются своими прямыми обязанностями — выращивают сельхозпродукцию, а ее сбытом занимаются специальные операторы. Собственно, это и есть известная с давних времен сбытовая кооперация, которую в большинстве регионов России успели развалить», — подчеркнул депутат на пленарном заседании Государственной Думы.

По его словам, в сложившихся обстоятельствах необходимо сосредоточиться на обеспечении продовольственной безопасности России. Большую роль в этом могут сыграть и частные фермерские хозяйства, для продуктивной работы которых необходимо обеспечить сбыт произведенной ими сельхозпродукции. «Фермеры выращивают, а кооперация занимается сбытом», — еще раз подчеркнул он.