Депутат Нилов предложил запретить уничтожение конфискованных продуктов

В Государственную Думу ФС РФ в ближайшее время должен быть внесен законопроект, запрещающий уничтожение и захоронение конфискованных продуктов. Его подготовил председатель Комитета Госдумы по труду и заместитель председателя фракции ЛДПР Ярослав Нилов, пишет газета «Известия».

«Пригодные для употребления пищевые продукты, конфискованные или изъятые из обращения, уничтожаются десятками тысяч тонн ежегодно. Это вызывает серьезное социальное напряжение среди россиян, особенно в условиях снижения доходов и резкого роста цен на продукты питания», —констатируется в пояснительной записке к документу.

Соответственно, законопроект предлагает после проведения экспертизы на пригодность использовать конфискованные продукты по прямому назначению «для государственных и муниципальных нужд». Порядок этого процесса установит уполномоченный федеральный орган исполнительной власти. В скором времени законопроект будет направлен на отзыв в Правительство РФ.

При этом разработавший документ Ярослав Нилов пояснил изданию, что нововведение должно будет коснуться всех изъятых из-за нарушений закона продуктов — как конфискованных, так и санкционных.

«Например, браконьер незаконно ловил рыбу или добывал красную икру. Или животноводческая продукция была изъята у фермера, так как продавалась без документов. Если она признается безопасной к использованию, зачем ее уничтожать?» — привел пример парламентарий.

Газета отмечает, что несколько лет назад аналогичную инициативу выдвинул Роспотребнадзор, но тогда против нее выступил Минсельхоз. Позднее, в прошлом году, близкое предложение депутата Госдумы Владимира Бурматова поддержал Минпромторг, но законопроект так и не был принят. Сходную идею высказывал и Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.