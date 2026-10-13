news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 13 октября 2026 10:52

Депутат Нилов предложил удваивать фиксированную выплату к пенсии с 70 лет

Читайте нас в
Депутат Нилов предложил удваивать фиксированную выплату к пенсии с 70 лет
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Фиксированную выплату к страховой пенсии следует увеличивать уже с 70 лет, а затем повышать каждые десять лет. С таким предложением выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с ТАСС.

Сейчас фиксированную выплату к страховой пенсии удваивают только после достижения 80 лет. Однако, по словам депутата, дополнительные расходы на лекарства, медицинскую помощь и уход у многих людей появляются значительно раньше.

Нилов напомнил, что вместе с коллегами уже предлагал ввести прогрессивную систему повышения выплаты по просьбам граждан. Согласно инициативе, с 70 лет ее размер должен увеличиваться на 100%, с 80 лет – на 200%, а с 90 лет – на 300%. Депутат считает, что с возрастом расходы на здоровье и повседневный уход обычно растут, поэтому пенсионная система должна учитывать эту потребность.

Страховая пенсия по старости – самый распространенный вид пенсии в России. Она состоит из страховой части и фиксированной выплаты. Размер страховой части зависит от количества накопленных пенсионных баллов, а фиксированную выплату устанавливает государство.

В 2026 году фиксированная выплата составляет 9 584 рубля. Для пенсионеров старше 80 лет ее размер увеличивается вдвое – до 19 169 рублей. Перерасчет проводят автоматически, а повышенную выплату пенсионер получает в следующем месяце после дня рождения.

#пенсия #пенсионеры
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Лучший тренер КХЛ Гатиятулин вручил подарок хоккейной школе «Ак Барс Следж»

Лучший тренер КХЛ Гатиятулин вручил подарок хоккейной школе «Ак Барс Следж»

12 октября 2026
Антициклон принесет в Татарстан сухую погоду и потепление до +24 градусов

Антициклон принесет в Татарстан сухую погоду и потепление до +24 градусов

12 октября 2026
Новости партнеров