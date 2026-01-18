Депутат Нилов предложил расширить основания для получения звания «Ветеран труда»

Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил расширить основания для присвоения почетного звания «Ветеран труда» и отменить требование наличия государственных или ведомственных наград.

Сегодня звание «Ветеран труда» могут получить мужчины со стажем 25 лет и женщины со стажем 20 лет или при наличии выслуги лет для назначения пенсии. При этом одним из обязательных условий является наличие госнаград или ведомственных знаков отличия.

«Что нужно сделать, я считаю, – <…> дать возможность присваивать статус "Ветеран труда" тем гражданам, у кого нет никаких государственных и ведомственных наград, но стаж больше, чем тот стаж, который требуется для присвоения статуса "Ветеран труда" [работникам], имеющим награды», – заявил депутат в беседе с ТАСС.

Он отметил, что для реализации этой идеи можно установить требование о стаже на пять лет больше текущего порога. Кроме того, Нилов предложил обсудить возможность расширения полномочий профсоюзов, чтобы они могли ходатайствовать о присвоении звания.