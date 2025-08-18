Депутат Нилов пояснил правила удержания части пенсии

Социальный фонд России (СФР) имеет право удерживать часть пенсии пенсионера при наличии у него долгов. Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов пояснил, что максимальный размер удержаний может достигать 50% по общим задолженностям и 70% – по алиментным обязательствам. Его слова приводит РИА Новости.

Нилов отметил, что вопрос удержаний из пенсий требует особого внимания, так как затрагивает социально уязвимые категории граждан. Он объяснил, что удержания могут производиться только на законных основаниях, такими причинами являются наличие исполнительных документов по алиментам, кредитам, коммунальным платежам, решения СФР о переплатах или судебные акты. Каждый случай требует индивидуального рассмотрения.

Политик подчеркнул, что законодательством установлены предельные размеры удержаний, а с 2022 года действует норма о сохранении должнику прожиточного минимума. По словам Нилова, после всех удержаний у пенсионера должно оставаться не менее прожиточного минимума в целом по России, который в 2025 году составляет 19 329 рублей.

В регионах с более высоким прожиточным минимумом, например на «севере», неприкосновенной остается именно региональная сумма: в Мурманской области – 21 835 рублей, на Камчатке – 26 841 рубль, на Чукотке – 39 803 рубля. Для применения этой нормы пенсионеру необходимо подать соответствующее заявление.

Также депутат обратил внимание, что некоторые виды пенсий защищены от взысканий, в частности пенсии по случаю потери кормильца, различные компенсационные и единовременные выплаты.

Нилов добавил, что при спорных ситуациях пенсионеры вправе обжаловать решения о удержаниях как в органах СФР, так и в судебном порядке. Он рекомендовал внимательно проверять все документы и напомнил о случаях переплат пенсий: если пенсионер не сообщил об изменении доходов или трудоустройстве, СФР может взыскать излишне выплаченные суммы, но только в пределах 20% от пенсии.

По мнению парламентария, гражданам, столкнувшимся с подобными проблемами, следует обращаться в клиентские службы СФР или писать обращения депутатам, чтобы защищать свои права в рамках закона.