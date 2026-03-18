Депутат Нилов: дорожные камеры пока не выявляют отсутствие полисов ОСАГО

Дорожные камеры пока не могут выявлять водителей без полиса ОСАГО, сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он прокомментировал недавно принятый закон, который ограничивает штрафы за отсутствие полиса до одного раза в сутки.

«Многие СМИ преподнесли это как обязательную фото– и видеофиксацию, но это не так, это касается и фактов выявления [отсутствия полисов ОСАГО] сотрудниками дорожной полиции», – пояснил депутат в беседе с ТАСС.

По его словам, в настоящее время миллионы автомобилистов управляют транспортом без ОСАГО, что мешает добросовестным водителям получать компенсацию при ДТП.

«Работа системы фото– и видеофиксации в этой части проблему эту в основном позволит решить. Но когда она заработает, покажет только время. Уже неоднократно переносился срок введения эксперимента, пока камеры не формируют "письма счастья" в отношении тех, кто управляет машиной без полиса», – отметил Нилов.

При этом депутат подчеркнул, что принятая норма универсальна и в будущем позволит системе фото– и видеонаблюдения полноценно фиксировать отсутствие полиса.