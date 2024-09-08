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Депутат Нигматулин: В России укрепляется традиция ходить на выборы с семьей
Депутат Госсовета Татарстана Руслан Нигматулин пришел на выборы вместе с семьей. Избирательный участок, на котором он принял участие в голосовании, расположен в детском саду №118 Набережных Челнов.
«С прошлых выборов в Госсовет наша семья выросла. Родился сын Нурлан. Ему скоро 4 года, и для него это первые выборы. Всю дорогу спрашивал, зачем мы в воскресенье едем в садик. Ему все было интересно», — поделился он.
Нигматулин вспомнил, как в детстве тоже ходил с родителями на выборы. «И мне доверяли опустить бюллетень в урну. Это было особое ощущение важности события», — поделился депутат.
С годами в России традиция ходить на голосование всей семьей только укрепляется.
По словам парламентария, он работает вместе с коллегами с 7 утра и уже успел объехать ряд избирательных участков. На всех работают наблюдатели, голосование проводится без нарушений, а избиратели настроены позитивно.
«Везде довольно высокая активность. Думаю, люди понимают важность своего голоса», — поделился мнением он.
Напомним, что сегодня в Татарстане проводятся выборы в республиканский парламент VII созыва. Избирательные участки открыты до 20.00.
50 депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.
ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».
Всего на 100 депутатских мандатов претендует 397 кандидатов.
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