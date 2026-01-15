Депутат Немкин рассказал, что мессенджер MAX работает без SIM-карты после регистрации

Фото: © «Татар-информ»

На платформе MAX SIM-карта требуется только при первичной регистрации. После подтверждения номера и личности мессенджер полностью работает через интернет, независимо от наличия SIM-карты, рассказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта партии «Единая Россия» «Цифровая Россия» Антон Немкин. Его слова приводит «РИА Новости».

Это делает MAX независимым от оператора связи и удобным для пользователей, которые меняют устройства или используют планшеты. Такой подход формирует модель цифровой идентификации, когда пользователь привязан не к телефону и не к SIM-карте, а к подтвержденному цифровому профилю.

Особенно важно это для сервисов, работающих с юридически значимыми данными. MAX изначально строится как платформа, где доверие формируется на этапе входа, после чего пользователь может свободно работать в экосистеме.

В MAX внедрен Цифровой ID – продолжение этой архитектуры. Документы, статусы и подтверждения хранятся в защищенном профиле и доступны только пользователю, независимо от того, есть ли в устройстве SIM-карта. Для подтверждения возраста, личности или статуса используются динамический QR-код и биометрия, что повышает уровень безопасности.

С практической точки зрения это уже меняет повседневные сценарии. По словам Немкина, пользователи по всей стране подтверждают покупку товаров 18+ через MAX без предъявления паспорта. В 2026 году начнется пилотный проект по заселению в отели через Цифровой ID. В этих случаях человеку не нужно носить документы – достаточно смартфона с доступом в интернет.

Депутат подчеркнул, что отказ от постоянной привязки к SIM-карте – это не только удобство, но и фундамент для цифрового государства и сервисов нового поколения. MAX демонстрирует, что безопасная идентификация может работать на уровне приложения, а не номера телефона или пластиковой карты.

Такая модель позволяет масштабировать цифровые документы, снижать риски мошенничества и упрощать множество бытовых и административных процедур.