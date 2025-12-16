Депутат Народного Совета ЛНР поблагодарил татарстанцев за помощь

Фото: t.me/okolelov_lnr

Депутат Народного Совета ЛНР, заместитель секретаря Луганского регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Околелов выразил благодарность жителям Татарстана за поддержку Лисичанска и Рубежного. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале после доставки очередного гуманитарного конвоя.

Околелов сопровождал 34-ю колонну гуманитарной помощи, направленную региональным отделением «Единой России» в подшефные города.

«Этот важный рейс стал еще одним примером взаимовыручки и заботы о наших согражданах. Колонна из Республики Татарстан привезла самые необходимые вещи: строительные материалы, бытовую технику, бутилированную воду и самое главное – новогодние подарки для детей от Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова», – написал он.

Фото: t.me/okolelov_lnr

Депутат также отметил, что в составе гуманитарного груза была помощь для военнослужащих. По его словам, активисты «Молодой Гвардии Единой России» собрали отдельную фуру со всем необходимым для бойцов.

«Мы благодарим всех неравнодушных жителей Татарстана, кто активно участвует в сборе гуманитарной помощи. Благодаря вашей поддержке дети смогут почувствовать атмосферу праздника даже в условиях непростых времен», – подчеркнул он.

Как сообщается на сайте «Единой России», гуманитарный конвой от регионального отделения партии прибыл в Лисичанск и Рубежное накануне. Груз формировался по запросам местных жителей и социальных учреждений. В его состав вошли строительные материалы, автомобильные шины и запчасти, гигиенические принадлежности, оборудование для городского хозяйства, питьевая вода и другие необходимые товары. Особое внимание традиционно уделили детям: им передали учебники, детское питание и новогодние подарки.