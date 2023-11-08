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Депутат Народного совета ЛНР Филипоненко погиб при взрыве авто в Луганске
В Луганске при взрыве авто погиб депутат народного совета ЛНР, экс-начальник управления Народной милиции Михаил Филипоненко. Об этом сообщил в Telegram-канале депутат Юрий Юров.
«В Луганске трагически погиб коллега, бывший гласа СЦКК ЛНР, депутат народного совета ЛНР, человек, который стоял у истоков создания народного ополчения Татарстана. Царствие небесное! Скорбим вместе с родными и близкими!», – написал Юрий Юров в сообщении.
По данным агентства, Михаил Филипоненко погиб в результате взорвавшейся бомбы в его машине. Эту информацию РИА Новости уточнил Луганский информационный центр.
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