Депутат Народного совета ЛНР Филипоненко погиб при взрыве авто в Луганске

В Луганске при взрыве авто погиб депутат народного совета ЛНР, экс-начальник управления Народной милиции Михаил Филипоненко. Об этом сообщил в Telegram-канале депутат Юрий Юров.

«В Луганске трагически погиб коллега, бывший гласа СЦКК ЛНР, депутат народного совета ЛНР, человек, который стоял у истоков создания народного ополчения Татарстана. Царствие небесное! Скорбим вместе с родными и близкими!», – написал Юрий Юров в сообщении.

По данным агентства, Михаил Филипоненко погиб в результате взорвавшейся бомбы в его машине. Эту информацию РИА Новости уточнил Луганский информационный центр.