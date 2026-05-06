Депутат напомнил россиянам, что нельзя хранить на балконе

На балконе можно хранить обычные бытовые вещи, если это не создает опасности для жильцов, соседей и самого дома, но важно понимать, что балкон – это не склад и не мастерская, напомнил в беседе с RT депутат Госдумы Александр Якубовский.

Парламентарий предупредил, что на балконе нельзя хранить пожароопасные и взрывоопасные материалы: бензин, керосин, растворители, лаки, краски, пиротехнику, газовые баллоны и большое количество аэрозольных баллончиков. Все это особенно опасно летом, когда закрытый или застекленный балкон может сильно нагреваться.

Отдельную проблему, по его словам, представляют старые коробки, бумага, тряпки, мебель и строительный мусор. Формально не каждая такая вещь сама по себе запрещена, но когда балкон превращается в завал из горючих предметов, это уже реальный пожарный риск. Достаточно окурка, искры или неисправного электроприбора, чтобы огонь быстро перешел в квартиру или к соседям.

Якубовский также подчеркнул, что категорически нельзя использовать на балконе открытый огонь: мангалы, горелки, свечи и самодельные обогреватели, поскольку балкон многоквартирного дома не предназначен для таких экспериментов.

Еще один важный момент – эвакуация. Если на балконе предусмотрены люки, переходы или пожарные лестницы, их нельзя загораживать, заваривать, демонтировать или заставлять вещами. В обычной жизни это может казаться мелочью, но при пожаре такой проход может стать единственным шансом выбраться, заключил депутат.