Депутат напомнил о возможности вернуть до 19,5 тысячи рублей за занятия спортом

Россияне могут получить налоговый вычет в размере до 19,5 тысячи рублей в год из суммы, потраченной на спорт. Об этом РИА Новости рассказал первый зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

По словам парламентария, государство не только призывает граждан заниматься спортом, но и мотивирует их финансово. Вычет доступен налоговым резидентам, уплачивающим НДФЛ по ставке 13 или 15 процентов. Не могут претендовать на него самозанятые, ИП на спецрежимах, безработные и нерезиденты.

Свищев пояснил, что общий лимит социальных вычетов на спорт, лечение, обучение и пенсионное обеспечение составляет 150 тысяч рублей в год. От этой суммы рассчитывается возврат. Максимальные 19,5 тысячи рублей можно получить при расходах от 150 тысяч рублей, включая траты на себя, детей и родителей-пенсионеров. С 2026 года вычет предоставляется за оплату занятий для детей до 18 лет (до 24 лет при очном обучении) и для родителей-пенсионеров.

Депутат уточнил, что оба работающих супруга могут получить вычет в пределах своих лимитов — до 39 тысяч рублей на семью. Для оформления потребуются справка об оплате физкультурно-оздоровительных услуг, договор, платёжные документы, а для подтверждения родства — свидетельство о рождении. Все документы должны быть оформлены на заявителя. Получить вычет можно через работодателя, налоговую или в упрощённом порядке.